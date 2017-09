DUIVEN - Op de A12 bij Duiven is zaterdagavond een auto over de kop geslagen. Dat gebeurde bij afrit Westervoort.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Volgens een ooggetuige is de automobilist nagekeken in de ambulance, maar hoefde die niet mee naar het ziekenhuis.

De auto is beschadigd en wordt geborgen door een bergingsbedrijf.