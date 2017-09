Topscorer Versteegen noemt Achilles een speelbal

GROESBEEK - Niek Versteegen baalde enorm van de 4-1 nederlaag die Achilles'29 leed thuis tegen koploper Katwijk.

"Ja, als je het zo makkelijk weggeeft, verlies je iedere week. En als je bovenin mee wilt draaien, gaat dat zo niet lukken. Dan spelen we nergens voor. De eerste helft was leuk om te zien, maar als je dan het verval ziet in de tweede helft, is dat ongelooflijk. Dan zijn we net een speelbal."

De topscorer van Achilles maakte het enige doelpunt, maar stond na rust op een eiland. "Ik werd niet meer in stelling gebracht en wilden we niet meer voetballen. Ik heb ook mijn debet in deze nederlaag. We moeten kijken wat we beter kunnen doen als we de bal niet hebben. Je krijgt in twee weken tien tegengoals en je maakt er twee. Volgende week tegen GVVV moet het anders."