Achilles krijgt flinke tik van koploper Katwijk

GROESBEEK - Achilles'29 heeft een flinke tik gekregen thuis tegen koploper Katwijk. Het werd 1-4 op De Heikant.

De eerste helft kon Achilles nog wel redelijk tegenspel bieden. Een ongelukkig eigen doelpunt van aanvoerder Boy van de Beek betekende 0-1, maar Niek Versteegen (foto) zorgde met zijn vijfde doelpunt van dit seizoen voor de gelijkmaker.

Na rust domineerde Katwijk. Esseboom profiteerde na geknoei achterin bij Achilles bij een hoekschop. De 1-3 kwam via een kopbal van Blokland. De mooiste goal van de middag was een stiftbal van Mengerink. De Groesbekers kwamen er nauwelijks aan te pas in de tweede helft en zakken nu terug naar de middenmoot van de tweede divisie.