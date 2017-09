Achilles'29 herdenkt overleden keeperstrainer Twan Centen

GROESBEEK - Achilles'29 heeft voorafgaand aan de wedstrijd tegen Katwijk keeperstrainer Twan Centen herdacht.

Hij overleed vorige week op 53-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersenbloeding. Bij de Groesbeekse club werd hij geëerd met een luid applaus van een minuut voor de wedstrijd.

Twan Centen was bijzonder geliefd bij Achilles. "We zijn gisteren met de selectie bij zijn uitvaart geweest. Er waren bijna duizend mensen, dat heeft diepe impact", zegt technisch manager Frans Derks. "Twan bracht de glimlach met zich mee, dat blijft ons bij. Zijn zoon Dani is overgeheveld naar de eerste selectie en dat was de trots van zijn vader. Wij zullen hem steunen om de vreugde terug te vinden in zijn carrière."

"Een heel gewoon, bijzonder iemand. Dat was de kracht van Twan Centen", typeert trainer Eric Meijers hem. "Het is heel vreemd. We hebben hem een heel waardig afscheid gegeven. Twan hoorde echt bij het DNA van de club."