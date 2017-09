Clubhuis Satudarah Apeldoorn per direct gesloten

Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - Het clubhuis van Satudarah aan de Laan van Westenenk in Apeldoorn is per direct gesloten op last van de gemeente. Dat gebeurde na de inval vrijdagavond.

De reden voor sluiting zijn de strafbare zaken die in het clubhuis werden aangetroffen en de twee aanhoudingen die werden verricht, zegt woordvoerder Toon Schuiling van de gemeente. Eerder liet de gemeente weten dat er in de afgelopen 15 jaar dat Satudarah daar zat, eigenlijk nooit overlast was. Het clubhuis is verzegeld en de leden van Satudarah die bij de inval aanwezig waren zijn op de hoogte gesteld. De gemeente wacht nu verdere rapportage af naar aanleiding van het onderzoek dat loopt tegen Satudarah. Bij de inval werden administratie, pepperspray, cash geld, softdrugs en een vlindermes in beslag genomen. Zie ook: Drugs en wapens gevonden bij invallen Satudarah

VIDEO: Neem een kijkje in het clubhuis van Satudarah