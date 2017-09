Achterhoekse bekendheid Dini Jansen overleden

Screenshot YouTube

AALTEN - De Achterhoekse zangeres Dini Jansen is op 76-jarige leeftijd overleden. Dini werd geboren in Bredevoort en woonde in Aalten. Ze begon haar zangcarrière in 1955.

Afgelopen woensdag 27 september overleed Dini in Aalten. Ze was zeker 60 jaar actief in de muziek; op haar 15e begon ze met Wim Scholten het zangduo Dini en Wim. Op de website van FilmAalten verscheen enkele jaren terug een korte biografie. Luister hier naar een nummer van Dini en Wim: Dini werd op haar 18e ontdekt door Johnny Hoes en stond snel daarna in de studio van Phonogram in Hilversum. Er kwamen twee singels, een Nederlandstalige en één in Achterhoeks dialect. Wim en Dini gingen uit elkaar, om eind jaren 70 de draad weer op te pakken. Vanaf dat moment neemt het koppel de ene na de andere plaat op. Dini was nog lang actief als koorleidster van het Dinxpers Smartlappenkoor. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl