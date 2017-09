Auto rijdt vanaf A50 bos in; bestuurster met de schrik vrij

De politie ging na de melding ter plaatse en trof de wagen langs de weg aan. Het voertuig was van het talud geraakt, door een afrastering gereden en uiteindelijk tussen de bomen tot stilstand gekomen.

Naast de politie kwam ook een ambulance ter plaatse (tekst gaat verder onder de foto):

Foto: politie Wijchen

De bestuurster is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. Volgens de politie was ze niet noemenswaardig gewond. Haar auto is waarschijnlijk total loss. Vanwege de bergingswerkzaamheden was de oprit naar de A326 enige tijd afgesloten.