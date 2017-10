Grootschalige oefening Rode Kruis in Beek

ULFT - In de bossen bij groepsverblijf Wolkenland in het buitengebied van Beek is zaterdagmiddag een grootschalige oefening gehouden door het Rode Kruis. Onder meer de brandweer, speurhondenteams en collega’s van over de grens waren daarbij aanwezig.

'Wij trainen onze vrijwilligers en willen dat ze hun training in de praktijk oefenen', zegt Dionne van der Giezen, Coördinator Noodhulp van het Rode Kruis in de regio Noord- en Oost Gelderland over de oefening. 'Gelukkig zijn er in de praktijk weinig rampen, vandaar dat we zo’n grootschalige oefening organiseren.'

Grote paniek

Bij het jeugdkamp van een fictieve jubilerende voetbalvereniging in de bossen bij Beek was zaterdag vuurwerk afgestoken, waarna grote paniek ontstond rondom Groepsverblijf Wolkenland. Speurhonden, slachtoffers en brandweerlieden renden vervolgens kriskras door de bossen.

'In het begin was het wel even wennen, want je spreekt allemaal net een andere taal', vertelt Van der Giezen. 'Maar de samenwerking verliep steeds beter.'

Bekijk de reportage van REGIO8 (tekst gaat verder onder de video):

Lastige omgeving

Voor de speurhonden was het drassige Montferland een lastige omgeving. 'Het is een uitdaging voor hond en begeleider om te zoeken', vindt hondenbegeleider Jan Reuvekamp van Hondendressuurclub HDC Riessen. Volgens hem is met name het oefenen met andere partijen belangrijk. 'Al met al was het een geslaagde oefening.'