Niet-sprekende jongen alleen gevonden langs snelweg; politie weet wie hij is

ERMELO - Automobilisten troffen zaterdag een jongen alleen aan langs de snelweg A28 bij Ermelo, maar hij kon niet vertellen hoe hij heette. De politie heeft zijn identiteit inmiddels achterhaald.

Passanten vingen de jongen op en belden de politie. Die dachten dat hij een verstandelijke beperking heeft en daardoor niet kon spreken. Bij de locatie van 's Heeren Loo in de buurt werd navraag gedaan, maar daar kwam hij niet vandaan.

Uiteindelijk kwamen agenten erachter dat de jongen weggelopen was vanuit een andere zorginstelling. Hij bezocht zijn oma nog weleens en bewoners in de buurt waar zij woont herkenden hem van de foto die rondging. Hij is inmiddels opgehaald.

'Hoera!'

Via sociale media riep de politie mensen op zich te melden als zij informatie over de jongen hadden. 'Hoera! Mede dankzij uw tips weten we wie de aangetroffen jongen in Ermelo is. Hij wordt zo opgehaald door zijn verzorgers, dank allen', reageert politiewoordvoerder Paul Koetsier op Twitter.