Dode in woning Arnhem is 32-jarige transgender

Foto: Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink

ARNHEM - De dode die vrijdagmiddag werd gevonden in een huis aan de Van Oldenbarneveldtstraat in Arnhem, is vermoedelijk een 32-jarige transgender met vrouwelijke lichaamskenmerken. Dat meldt de politie zaterdag.

Een bezoeker van de woning vond de dode en belde de politie. Agenten kwamen rond 12.30 uur kijken en troffen inderdaad een lichaam aan. De politie gaat uit van een misdrijf. Er gaan geruchten dat er geschoten is, maar daar zijn tot op heden geen sporen van aangetroffen. Kijk hier naar de reportage: (de tekst gaat verder onder de video): Onderzoek naar doodsoorzaak Het onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer is nog niet afgerond. Wel is al duidelijk dat het niet de bewoner is van het pand. Deze zaterdag wordt sectie verricht op het lichaam. Daaruit zal ook de doodsoorzaak moeten blijken. Na de vondst van het lichaam is het huis en de directe omgeving afgezet voor sporenonderzoek. Dit zal zeker nog enkele dagen duren. De politie is op zoek naar getuigen.