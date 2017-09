Viertal aangehouden om intikken ruiten van meerdere auto's

TIEL - Vier Culemborgers zijn zaterdagochtend aangehouden in Tiel, omdat ze worden verdacht van het vernielen van meerdere auto's. Ruiten van vier wagens werden ingetikt op de parkeerplaats aan de Blauwe Golven in Arnhem.

De vier, mannen van 21, 22 en 24 jaar oud, reden op de Provincialeweg N834 in Tiel. Agenten viel het kenteken op, omdat een getuige van de vernielingen in Arnhem deze had opgegeven. De wagen kreeg een stopteken.

Een van de mannen was gewond aan zijn hand. Alle vier zitten voorlopig vast op het bureau. Er wordt onderzoek gedaan, de politie roept gedupeerden of zich te melden.