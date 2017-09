Invallen bij Satudarah: waarom al die ophef om de motorclub?

APELDOORN - Een motorclub met ruw ogende kerels, getooid met leren jassen voorzien van allerhande emblemen. Het oogt imposant, maar ben je dan ook meteen een crimineel? Als het gaat om Satudarah is justitie stellig: dat is een criminele organisatie. In het clubhuis in Apeldoorn werd vrijdagavond een inval gedaan. Wat is dit voor motorclub?

De politie viel vrijdagavond clubhuizen van Satudarah binnen in Apeldoorn en Beverwijk. Het gaat om de 'chapters' Satudarah Midland en Sixth. Een chapter is een regionale afdeling van een motorclub.

Ernstige zaken

Leden van de chapter Midlands in Apeldoorn zitten al 15 jaar met weinig problemen in hun clubhuis aan de Laan van Westenenk. Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat zaterdag nogmaals aan Omroep Gelderland.

In 2014 was Omroep Gelderland te gast in het clubhuis in Apeldoorn (tekst gaat verder onder de video):

Maar Justitie verdenkt Satudarah van ernstige strafbare feiten, zoals geweld, drugshandel, afpersing en wapenbezit. In het onderzoek naar die feiten was er kennelijk aanleiding om invallen te doen. Er wordt gezocht naar bewijsmateriaal. Twee mensen zijn aangehouden. Eerder deze week werden drie landelijke bestuursleden van Satudarah opgepakt.

Bij de inval in Apeldoorn werden uiteindelijk softdrugs, pepperspray een vlindermes, 4000 euro cash en de administratie in beslag genomen.

Geen normale club

Satudarah is een zogenoemde 'outlaw motorcycle gang', zoals ook de Hells Angels. Op hun jacks kun je soms een logo vinden met '1%', wat slaat op een uitspraak uit 1947 door de American Motorcycle Association (AMA). De organisatie reageerde destijds op rellen met losgeslagen motorrijders, en zei dat 99 procent van de motorrijders gewoon nette burgers zijn.

Motorrijders die zich niet als brave burgers zagen, die niet als conformistisch te boek wilden staan, omarmden de '1 procent' daarom als geuzennaam. In de volksmond wordt gezegd dat die 1 procent staat voor criminelen, maar zo zien de motorrijders dat zelf meestal niet.

Toch is Satudarah, evenals de Bandido's en de Hells Angels, geen normale motorclub te noemen.

Criminele organisatie

Satudarah MC (motorclub) werd in 1990 opgericht in Moordrecht door voornamelijk Molukse mannen. De naam betekent in het Bahasa 'één bloed'. De binding met de Molukken, de strijd om onafhankelijkheid, is voor de groep erg belangrijk, hoewel ook niet-Molukkers lid kunnen worden van Satudarah.

Sinds 1990 is Satudarah sterk gegroeid. De club heeft vele afdelingen in Nederland en is inmiddels ook internationaal gegaan; van de Molukken tot de Verenigde Staten. Het Openbaar Ministerie (OM) wil de motorclub verbieden, omdat het sterke aanwijzingen heeft dat het niet gaat om gewoon wat vrienden die motorrijden. Leden zouden zich bezighouden met drugshandel, afpersing en zich schuldig maken aan geweldplegingen.

Verbieden

Individuele leden van Satudarah worden met enige regelmaat aangehouden en ook veroordeeld vanwege bijvoorbeeld geweldpleging of wapenbezit. Het OM verdenkt Satudarah nu als geheel en ziet de zaken waar het de club van beschuldigt niet als acties van individuen, maar als gezamenlijke acties door leden.

Daarom is Satudarah volgens het OM een criminele organisatie. En die moet dus verboden worden. In Duitsland is dat al gelukt.

In Gelderland zitten afdelingen van Satudarah in Barneveld, Apeldoorn en naar eigen zeggen ook nog in Nijmegen, hoewel de club daar geen clubhuis meer heeft.

