Aangeslagen Navarone Foor wil profiteren van vormcrisis FC Utrecht

ARNHEM - Na de confronterende nederlaag in Nice, komt zondag FC Utrecht op bezoek bij Vitesse. Een lastige horde voor de Arnhemmers. 'Zij zullen uit zijn op revanche.'

Trainer Henk Fraser is er niet gerust op, zo vertelde hij vrijdag vlak voor het vertrek naar Nederland in Nice. Vitesse speelt weliswaar thuis, FC Utrecht heeft ook dit seizoen weer laten zien over een uitstekende ploeg te beschikken. 'Ze zullen zeker iets recht willen zetten', weet Fraser na de zeperd vorige week tegen PSV (1-7) en de nederlaag in Enschede tegen FC Twente (0-4).

Knieproblemen

Navarone Foor deelt die mening, maar is positief gestemd. 'Tuurlijk wordt het moeilijk, zij hebben nu twee keer de punten niet gepakt. Ik hoop dat wij daar van kunnen profiteren zondag.' De middenvelder kwam enigszins aangeslagen uit de wedstrijd tegen Nice. 'Ik kreeg last van mijn knie, maar heb toch 90 minuten vol gemaakt. Het was een zware pot, rennen vliegen. We hadden een bepaalde tactiek, maar het was moeilijk om tegen hun op te boksen.'

Proces

Fraser verwacht dat Vitesse veel zal leren in de toekomst van Europese wedstrijden tegen het sterke Nice en eerder thuis tegen Lazio Roma. 'Tegen veel eredivisieploegen is het anders. Kun je soms bepaalde fouten nog maken die niet afgestraft worden. Maar dit is een ander niveau. Het zijn kleine dingen in het veld, maar wel bepalend en beslissend.' Foor erkent dat. 'We zitten in een proces met Vitesse. Zij hebben veel kwaliteit, maar dat wisten we. Het is zo zonde hoe het gegaan is. Best even moeilijk. We kunnen ons veel verwijten met fouten die we maken. Ik vond het onnodig.'

Irritatie

Na de wedstrijd donderdag stelde Fraser al dat het verwachtingspatroon in Nederland vaak te hoog ligt. Een dag later reageerde de coach van Vitesse ook geïrriteerd op 'bepaalde analisten' die in zijn ogen ongenuanceerd dingen roepen op TV. 'Maar daar spreek ik die mensen zelf wel op aan. Het is zaak dat we in Nederland versneld moeten leren. Dit soort uitslagen zijn behoorlijk confronterend. Ik heb al gezegd dat het aanhaken is op dit moment. Maar wel de realiteit. Zo zijn op dit moment de verhoudingen en veel mensen hebben dat nog steeds niet door.'