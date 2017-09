Stankoverlast in Apeldoorn door brandende accu's

APELDOORN - In de Apeldoornse wijk Osseveld-Zevenhuizen wordt geklaagd over een hinderlijke penetrante lucht. De stank komt uit een container met oude accu's, waarin vanochtend vroeg korte tijd brand heeft gewoed.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zijn er al veel melding binnengekomen van stankoverlast. Hoewel de penetrante lucht hinderlijk is, is er volgens hem geen gevaar voor de volksgezondheid.

Ramen en deuren dicht

Volgens de woordvoerder is er op het moment weinig wind, waardoor de stankoverlast nog even kan aanhouden. 'Houd desnoods ramen en deuren even gesloten', luidt het advies. De containerbrand woedde aan de Gladsaxe. Hoe het vuur is ontstaan, is niet bekend.