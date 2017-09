ARNHEM - De N325 tussen Arnhem en Nijmegen is weer open na een aanrijding eerder deze ochtend.

Vanwege het ongeval was lange tijd geen verkeer mogelijk tussen knooppunt Velperbroek en Presikhaaf.

Een personenauto en een vrachtwagen kwamen op de kruising met het Lange Water met elkaar in botsing. Of er bij de aanrijding gewonden zijn gevallen, is niet bekend.