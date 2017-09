Chalet in Voorthuizen volledig in vlammen op

Foto: Omroep Gelderland

VOORTHUIZEN - Een uitslaande brand heeft vrijdagavond laat een chalet in Voorthuizen in de as gelegd.

De brand woedde rond 23.30 uur aan de Kieftveen. De brandweer kwam ter plaatse om te blussen, maar kon niet voorkomen dat het onderkomen volledig in vlammen op ging. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Hoe het vuur is ontstaan, is nog onduidelijk. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

