'Mokerslagen geven ons juist kracht'; trainer Henk de Jong koestert punt De Graafschap

DOETINCHEM - Henk de Jong was uiteindelijk blij met het punt tegen FC Emmen. De trainer van De Graafschap zag zijn ploeg vrijdagavond een moeilijke wedstrijd spelen op De Vijverberg. De Doetinchemmers kwamen zelfs met 0-2 achter, maar speelden toch met 2-2 gelijk.

'Er had misschien zelfs nog iets meer in gezeten', zegt De Jong na afloop in de catacomben tegen Omroep Gelderland. 'De eerste twintig minuten deden we het goed, maar daarna werd onze manier van druk zetten anders.'

'Dat is zonde, want dan zie je het wedstrijdbeeld veranderen. Emmen speelt een lastig systeem, een beetje vergelijkbaar met dat van ons. Met veel mensen centraal op het veld. Als je op een andere manier druk zet, krijg je problemen en dat is zonde.'

'Meer power'

Halverwege de wedstrijd besloot De Jong één wissel toe te passen. Tim Receveur bleef in de kleedkamer achter. Voor hem in de plaats kwam Youssef El Jebli.

'Daardoor kwam Jordy Tutuarima op het middenveld te spelen en kregen we daar meer power. Dat pakte aardig uit. Toch kwamen we 2-0 achter. Dat was een flinke mokerslag. Maar hoe raar het ook klinkt: mokerslagen geven ons juist kracht. Dan gaat alle schroom van ons af en gaan we los. En uiteindelijk kreeg Andrew Driver zelfs nog een dikke kans op de winnende.'

Kantelmomenten

Maar ook FC Emmen kreeg nog twee enorme kansen in de blessuretijd op de 2-3. 'De blessure voor Andrew zorgde voor weer een kantelpunt in de wedstrijd. Daardoor was alles weer in de war. Dit soort kantelmomenten geven aan dat we nog moeten groeien. Laten we nu gewoon blij zijn met het punt en dat we de wedstrijd omgedraaid hebben.'

