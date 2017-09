Bednarek bescheiden na heldenrol: 'Ik doe gewoon wat ik hoor te doen'

DOETINCHEM - Filip Bednarek was niet blij na afloop van het duel met FC Emmen, dat in 2-2 eindigde na een 0-2 achterstand. De doelman van De Graafschap voorkwam in de blessuretijd met twee reddingen dat de bezoekers er met de drie punten vandoor gingen.

'Ik ben teleurgesteld', vertelt hij aan Omroep Gelderland. 'Vooraf denk je: we spelen thuis tegen Emmen. Die ploeg heeft weliswaar nog niet verloren, maar toch.'

'Wij zijn De Graafschap. We zijn geen middenmoter die ergens rond de tiende plaats zweeft. Wij moeten om het kampioenschap strijden. Ik vind het nog knap dat we terugkomen tot 2-2, maar als De Graafschap mogen we niet eerst met 0-2 achter komen.'

'Taken uitvoeren'

De Doetinchemmers begonnen ietwat sterker aan het duel dan Emmen, maar na ongeveer een kwartier namen de bezoekers het heft in handen en scoorden twee keer. 'Dat heeft met taken uitvoeren te maken. We verslappen op een gegeven moment, waardoor we steeds te laat zijn. Hoe dat komt? Dat weet ik niet.'

'Teleurstelling overheerst'

Met de moed der wanhoop slaagde De Graafschap er alsnog in om een punt te pakken. Met dank aan Bednarek, die in de slotfase zowel Glenn Bijl als Omran Haydary van scoren afhield.

'Ik doe gewoon wat ik hoor te doen', is de doelman bescheiden. 'Hij (Haydary, red.) wil de bal langs mij schieten, maar ik kan nog net mijn voet uitsteken waardoor ik een punt red. Dat is voor mij een goed gevoel, maar de teleurstelling overheerst dat we niet winnen.'

