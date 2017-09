Golla maakt er het beste van met NEC in de eerste divisie

NIJMEGEN - Hij aasde op een transfer, maar Wojciech Golla heeft zich erbij neergelegd dat hij met NEC in de eerste divisie moet spelen.

"Iedereen weet dat we nu in deze competitie moeten spelen. Dan moeten we maar kampioen worden. Als we zo spelen, dan kan dat. Want NEC hoort thuis in de eredivisie."

Tegen MVV was het uiteindelijk feest in De Goffert. "Ja, ik vind de sfeer in het stadion geweldig. Voor de fans willen we iedere week de drie punten pakken. We hadden deze overwinning echt nodig, zeker na het onnodige puntenverlies tegen Jong PSV. We speelden vooral voor rust goed, we hadden alleen meer moeten scoren."