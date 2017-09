Rayhi ziet NEC spelen als kampioenskandidaat

NIJMEGEN - Mo Rayhi vond dat NEC tegen MVV speelde als een kampioenskandidaat.

"Als je ziet hoe wij de eerste helft NEC overklassen. En tegen Jong PSV en Emmen domineerden wij ook. Wij zijn een echte kampioenskandidaat. Als we vaker met dezelfde elf gaan spelen en een beetje structuur krijgen, moeten we met deze jongens kampioen worden."

Rayhi maakte zelf de bevrijdende 2-1. "Dit is heel lekker, nadat we twee keer een voorsprong weg hebben gegeven. We konden bij rust al met 4-0 of 5-0 voorstaan, maar na hun 1-1 hadden we het even moeilijk. Toen maakte ik in de counter 2-1 en dat was de verlossing. Daarna kwam iedereen los en loop je gemakkelijk over MVV heen."

De vleugelspits heeft zijn plek op rechts wel gevonden. "Ja, ik heb altijd links gespeeld. Maar ik kwam nu terug van een schorsing en Arnaut Groeneveld deed het goed op links. Dus zette de trainer mij op rechts. Ik begon nog een beetje stroef, maar het gaat beter. Ik probeer altijd mijn man op te zoeken en krijg vaak dubbele dekking. Het gaat niet altijd goed, dat weet ik, maar ik moet een beetje risico in het spel leggen."