VIDEO: Neem een kijkje in het clubhuis van Satudarah

APELDOORN - De politie is vrijdagavond het clubhuis van Satudarah in Apeldoorn binnengevallen. De motorclub wordt in verband gebracht met ernstige strafbare feiten, zoals afpersing, geweld, wapenbezit en drugshandel.

Bij het Apeldoornse chapter Satudarah Midlands zeggen ze zich daar verre van te houden. Ze zitten al zo'n 15 jaar probleemloos in een clubhuis aan de Laan van Westenenk. Het is normaal gesproken een gesloten bolwerk. In 2014 was Omroep Gelderland voor een keertje welkom met een cameraploeg.

'We zijn gewoon normale mensen, zei president 'Beer' van Satudarah Midlands toen. 'We houden van motorrijden en van een feestje. We zien er misschien iets anders uit dan de rest, vol tattoos. Maar dat is het dan ook.'

Zeker één aanhouding

In het clubhuis in Apeldoorn waren vrijdagavond zo'n 50 mensen. Allemaal werden ze gecontroleerd op het bezit van drugs en wapens. De Satudarah-leden moesten hun motor laten staan. Deze zaterdag mogen ze die ophalen.

Zeker één Satudarah-lid is opgepakt. Het Openbaar Ministerie verwacht later vandaag met de opbrengst te komen van de invallen. Als het aan justitie ligt, wordt motorclub Satudarah verboden.

