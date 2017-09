Politie valt clubhuis Satudarah binnen

APELDOORN - De politie is vrijdagavond de clubhuizen van Satudarah in Apeldoorn en Beverwijk binnengevallen. Er werd gezocht naar bewijsmateriaal in een strafrechtelijk onderzoek naar de motorclub, meldt het OM. De acties werden geleid door zes officieren van justitie.

Dit onderzoek is in 2016 begonnen omdat de zogenoemde Outlaw Motorcycle Gang in verband wordt gebracht met ernstige strafbare feiten, zoals afpersing, geweld, wapenbezit en drugshandel. Iedereen gecontroleerd Alle aanwezigen in de clubhuizen werden gecontroleerd op het bezit van verboden goederen, zoals drugs en wapens. In Apeldoorn viel de politie het clubhuis rond 21.00 uur binnen. Tot 23.00 uur was er ten minste één aanhouding gedaan. Eerder deze week werden drie landelijke bestuursleden van Satudarah aangehouden. Zij zijn vrijdag door de rechter-commissaris voor twee weken in bewaring gesteld. Verbod gevraagd Het Landelijk Parket van het OM heeft vrijdag de rechtbank Den Haag gevraagd om Satudarah te verbieden. 'Het doel is dat er een definitief einde komt aan de aanwezigheid van Satudarah in Nederland', zegt het OM.