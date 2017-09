Antennemast T-Mobile in Ellecom krijgt definitieve plek

ELLECOM - De zendmast van T-Mobile aan de Eikenstraat in Ellecom blijft definitief staan. Dat heeft de gemeenteraad van Rheden besloten.

De zendmast werd in 2001 geplaatst en mocht daar volgens de vergunning tien jaar blijven staan. Ondanks dat de vergunning in 2011 is verlopen, staat de mast er nog steeds. Onlangs deed T-Mobile een aanvraag om de zendmast een definitieve plek aan de Eikenstraat te geven.

De zendmast past eigenlijk niet in de omgeving van landgoed Avegoor. Pal naast de mast staat ook een monumentale sporthal. Toch heeft de gemeente een vergunning verstrekt, omdat anders het mobiele bereik slechter zou worden.