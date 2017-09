Boeren en loonbedrijven in problemen met oogst

VRAGENDER - Landbouwers op sommige plekken in Gelderland krijgen het maar niet voor elkaar. De maïs en het gras kunnen niet worden gemaaid, omdat loonwerkbedrijven het te druk hebben.

In Vragender werkt een ploeg van 22 man non-stop om het allemaal rond te krijgen. 'We hebben het nog nooit zo druk meegemaakt', zegt Alfons Scholten van loonbedrijf Gunnewick in Vragender. 'Normaal gesproken is het rond dit moment van het jaar wel druk doordat de maïs van het land moet, maar nu groeit het gras ook weer hard omdat het nog zo warm is en dat moet ook gemaaid worden. Deze combinatie maakt dat het erg druk is.'

Maaien als het droog is

Het verhaal is bekend bij landbouworganisatie LTO. 'Daar komt nog bij dat het de afgelopen weken nat is geweest en dan ligt de oogst stil', zegt Klaas de Lange van LTO.

Als het nat is, verrot de oogst van maïs sneller. Bij gras is het gevaarlijk om het nat te verwerken, dus zorgen boeren ervoor dat er geoogst wordt als het droog is. Nat gras is voor boeren gevaarlijk om op te slaan, omdat dit hooibroei kan veroorzaken.