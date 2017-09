Politieactie in centrum van Nijmegen na drugsoverlast

NIJMEGEN - Bij een actie in het centrum van Nijmegen zijn vrijdag twee personen aangehouden. Dat meldt de politie.

Het gaat om een zogenoemde veegactie in de Tweede Walstraat. Daar is al enige tijd sprake van overlast door drugsdealers en er geldt een samenscholingsverbod.

Wat de twee aangehouden personen hebben gedaan, is niet bekend. Wel laat de politie weten dat er een verblijfsontzegging is uitgereikt. Dat is een maatregel die ingezet wordt door een burgemeester om overlastgevers in een bepaald gebied te kunnen weren.