Tribune bij NEC vernoemd naar clubicoon Ron de Groot

NIJMEGEN - In stadion De Goffert is voortaan een Ron de Groot-tribune. Vrijdagavond was de onthulling in gezelschap van het clubicoon van NEC, die van tevoren van niks wist.

De Groot is 25 jaar in dienst als trainer bij de Nijmeegse club en dat vond NEC aanleiding om hem op deze wijze te eren. In de jaren zeventig en tachtig speelde hij ook als middenvelder voor NEC. In die tijd verwierf hij zijn bijnaam Bikkel.

Speciaal voor deze gelegenheid waren diverse spelers en trainers met wie De Groot samenwerkte aanwezig. Zoals Jim Calderwood, van wie hij het trainerschap eind 1999 overnam. De Groot hield NEC toen in de eredivisie en haalde de bekerfinale. Daarna was hij nog drie keer interim-trainer, waaronder afgelopen seizoen. Toen degradeerde NEC via de play-offs, wat De Groot een dieptepunt noemde in zijn carrière. Maar ook de trainer vanuit zijn mooiste periode was van de partij: Mario Been, met wie NEC Europese successen haalde. Ron de Groot had daarbij een belangrijke rol, want Been liet de analyses van de tegenstander volledig aan hem over.

Technisch directeur Remco Oversier vindt het terecht dat er een tribune naar de huidige trainer van Jong NEC wordt vernoemd. 'Ron is een heel belangrijk persoon binnen onze mooie club. Hij heeft ons dat al in verschillende rollen meermaals bewezen. Clubiconen moeten we koesteren en we zijn dan ook hartstikke blij dat we dat op deze wijze kunnen doen. We hopen nog vele jaren met Ron te kunnen werken, die zijn rijke kennis en ervaring deelt met aanstormende talenten en talentvolle stafleden. Ron is onderdeel van het cultureel erfgoed van NEC. Daar zijn we trots op.'