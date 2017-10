Nog één keer naar de overkant: prima seizoen voor fiets- en voetveren

TIEL - 'Het is een prima seizoen geweest voor de Gelderse fiets- en voetveren', zegt directeur Alex Kwakernaak van veerpontenexploitant Uit®waarde in Tiel. Deze zaterdag steken de meeste pontjes voor het laatst dit seizoen over.

De definitieve cijfers kan Kwakernaak pas in oktober geven, maar hij verwacht wel dat ze uiteindelijk meer dan 110.000 klanten gaan overzetten in 2017 en dat is uitstekend. 'We hadden een piek in mei en juni met mooi weer. In juli en augustus was het iets minder en in september trok het weer aan. In zijn geheel was het prima', legt Kwakernaak uit.

Uit®waarde is de grootste fiets- en veerpontexploitant van Gelderland met in totaal tien pontjes op de Maas, Waal, Linge, Neder-Rijn en Lek. Daarnaast is er onder meer nog Kievits Veerdiensten. Deze dienst gaat van Millingen aan de Rijn naar Pannerden en van de Millingerwaard naar Doornenburg. Ook zijn er nog meerdere kleine veerdiensten tot aan onbemande pontjes toe. Deze moeten door de mensen die willen oversteken met de hand worden bediend.

Tot eind september in de vaart

De meeste fiets- en veerpontjes zijn van het voorjaar tot eind september in de vaart. Sommigen gaan nog iets langer door en een enkeling vaart het hele jaar, maar dan in het winterseizoen vaak wel minder frequent.

Vorig jaar leek het een slecht seizoen door de zeer natte maand juni. Een aantal veren werd zelfs uit de vaart gehaald door het slechte weer. Kwakernaak meldde aanvankelijk dat hij niet boven de 100.000 passagiers zou komen en daarmee een tegenvallend seizoen zou hebben. Dit bleek bij de uiteindelijke telling in oktober helemaal anders uit te pakken. Hij kwamen zelfs nog op 114.000 passagiers uit; nog 6000 passagiers meer dan in 2015.

Tevreden bij ruim 100.000 passagiers

Uiteindelijk viel de schade onder andere heel erg mee door een zeer warme septembermaand. Voor de meeste ondernemers reden om het seizoen te verlengen en zo het een en ander goed te maken.

'Dit jaar was het einde van het seizoen sowieso al tot eind september gepland. Alleen de laatste twee weken wilden we alleen in het weekend draaien, maar dat zijn toch volle weken geworden', legt de directeur van de Uit®waarde uit. 'Het valt ons op hoeveel mensen er in september nog op vakantie gaan. Ouderen die niet van schoolvakanties afhankelijk zijn. Die fietsen veel en daar zitten natuurlijk veel passagiers voor ons bij.'

Kwakernaak verwacht zeker op dezelfde passagiers-aantallen uit te komen als vorig seizoen. Boven de 100.000 passagiers is hij tevreden. De verwachting is dat de meeste veerpontjes een uitstekend seizoen zullen draaien.