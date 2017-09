Leerlingen moesten klas verlaten om gaslek op school

Gaskraant. Foto: Omroep Gelderland

DOETINCHEM - Het was misschien even schrikken voor leerlingen van het Ludger College in Doetinchem: de ontruiming van de school, donderdagmiddag. Nu blijkt waarom er ontruimd moest worden: er was een gaslek.

In het achtste lesuur ontdekte een conciërge dat een gaskraan in een meterkast van het hoofdgebouw aan het lekken was. De lekkage bleek minimaal, maar netbeheerder Liander heeft de plicht dit te melden bij de brandweer, schrijft de school in een brief. Op last van de brandweer moesten de lokalen rondom de aula daarom tijdelijk ontruimd worden. Liander verving het kraantje van de gaskraan en rond 17.00 uur was de rust wedergekeerd op de school.