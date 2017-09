Wervelend NEC wint thuis met 4-1 van MVV

NIJMEGEN - NEC heeft de onrust de kop ingedrukt door een 4-1 thuiszege tegen MVV. De Nijmegenaren speelden aantrekkelijk aanvallend voetbal en werden daar uiteindelijk ook voor beloond.

91. Het zit erop. Springende fans in De Goffert na een al met al toch uitstekende wedstrijd van NEC.

90. Jordan Larsson komt er nog even in voor Sven Braken.

89. Groeneveld kapt naar binnen en dan weer naar buiten en schiet raak: 4-1.

85. Als NEC deze wedstrijd wint en daar ziet het wel naar uit, dan is de redding van Joris Delle bij de stand 1-1 essentieel geweest.

81. Daar is de bevrijdende 3-1 van NEC. Kadioglu maakt het af.

78. Het lijkt erop dat NEC de zaken nu beter onder controle heeft.

73. Doelpuntenmaker Rayhi wordt meteen vervangen door Steeven Langil.

72. En meteen daarop dan toch de 2-1. Een geweldige actie van Rayhi, die met links raak schiet.

72. Joris Delle voorkomt met een geweldige reflex de 1-2 van Okita.

69. De eerste voorzichtige fluitconcerten klinken in De Goffert. NEC kan het goede spel van de eerste helft duidelijk niet meer voortzetten.

66. Mo Rayhi breekt door, maar schiet de bal hard de tribune in.

63. MVV nu ook gevaarlijk eruit, maar Nys schiet voorlangs. Het is zeker niet saai in De Goffert.

61. Vrije trap NEC. Kadioglu legt de bal op het hoofd van Golla, maar die raakt de paal.

58. Prima steekbal van Kadioglu, maar Braken kan niet afronden. Het grote probleem van NEC vanavond.

57. Nog even terugkijken naar het moment van Ron de Groot, die nu zijn eigen tribune heeft in De Goffert.

55. Na de 1-1 is NEC het even kwijt. MVV domineert nu.

51. Maar daar is de gelijkmaker van Golpek met een van richting veranderd schot. Een domper voor NEC: 1-1.

50. NEC heeft het initiatief weer te pakken.

46. De tweede helft is begonnen. Kan NEC zichzelf nu alsnog belonen of wordt voor de derde competitiewedstrijd op rij een voorsprong verprutst?

45. We gaan rusten met slechts 1-0. Braken had de voorsprong uit kunnen en moeten breiden. MVV was vlak voor rust nog gevaarlijk via Golpek.

40. En Kadioglu stuit ook op Verrips. Dat was de tiende kans voor NEC deze wedstrijd.45

38. Sven Braken krijgt een megakans op de 2-0, maar de man uit Maastricht schiet van dichtbij tegen Verrips op. En uit de hoekschop daarna schiet de spits net naast.

37. Maar dan weer een mooie actie van Groeneveld, die heel veel dreiging heeft.

36. Het is nu even wat minder met NEC.

30. En nu schiet Kadioglu weer voorlangs.

28. Geweldige schijnbewegingen van Kadioglu en hij krijgt de bal bij Sven Braken, die de lat raakt.

26. NEC blijft gevaarlijk bij dode spelmomenten. Tegen JongPSV vielen alle drie de doelpunten na hoekschoppen.

23. Een prima voorzet van Mo Rayhi wordt bij de tweede paal naast geschoten door Arnaut Groeneveld.

22. De bal gaat af en toe heel aardig rond bij NEC.

19. De creativiteit van NEC kwam de laatste twee wedstrijden van Ferdi Kadioglu.

15. MVV komt er gevaarlijk uit via Nys, maar Golla grijpt uitstekend in.

11. NEC verdiend op 1-0. De hoekschop van Ferdi Kadioglu wordt keihard binnen gekopt door Wojciech Golla.

9. In het uitvak hebben de fans van MVV spandoeken in brand gestoken.

6. Ook de supporters eerden Ron de Groot met een groot spandoek.

4. De tweede kans van Groeneveld is veel groter, maar hij schiet hard voorlangs.

3e minuut: De eerste kans is voor NEC, Arnaut Groeneveld komt naar binnen toe, maar doelman Verrips pakt zijn schuiver.

20.00 De wedstrijd gaat beginnen. Er staat flink wat druk op NEC, dat al veel punten verspeelde in de openingsfase van dit seizoen.

19.55 Ook voormalig trainer Jim Calderwood is speciaal voor Ron de Groot aanwezig.

19.50 Officieel geopend in De Goffert: de Ron de Groot-tribune, omdat het clubicoon 25 als trainer in dienst is van NEC.

19.40 De warming up is volop bezig.

19.37 De laatste keer dat NEC tegen MVV speelde was in Maastricht. Toen werd het 4-1 in Nijmeegs voordeel.

19.35 De fans van NEC met een traditionele kreet.

19.27 De nummer drie van MVV is de nachtmerrie voor iedere stadionspeaker: Mmaee.

19.21 Bij MVV een Gelderlander in de basis: Dean Koolhof uit Duiven, die deze zomer overkwam van De Graafschap.

19.19 Een speciale boog bij de entree van het veld.

19.11 Uit de kleedkamer van MVV schalt luide muziek van Dr. Dre en Snoop Dogg.

19.09 Kevin Jansen zit voor het eerst dit seizoen bij de wedstrijdselectie. De middenvelder die over kwam van ADO Den Haag moest in het begin van dit seizoen nog revalideren van een kruisbandblessure.

19.07 Het stadion gezien vanuit het Goffertpark.

19.05 Op een of andere manier regent het steeds bij de thuiswedstrijden van NEC dit seizoen. Maar zou het ook doelpunten regenen vanavond?

19.00 De supporters keren zich al drie wedstrijden achter elkaar tegen trainer Adrie Bogers. Met spreekkoren en spandoeken.

18.55 De start van NEC deze competitie valt tegen. Maar de schade is nog te overzien. De marge met tegenstander MVV is drie punten en op Fortuna Sittard, de beste geklasseerde echte eerste divisionist na Jong Ajax, staat NEC vier punten achter. Die ploeg is volgende week in Limburg de tegenstander.

18.50 Alles wijst erop dat trainer Adrie Bogers een wijziging door gaat voeren. In het doel lijkt Joshua Smits (foto) na blunders tegen Jong PSV en FC Den Bosch te worden geslachtofferd ten faveure van Joris Delle, de vaste keeper van vorig seizoen.

De opstelling is dan als volgt:

Delle; Joppen, Golla, van de Pavert, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Rayhi, Braken, Groeneveld.