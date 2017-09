Liveblog: Gemor bij NEC moet verstommen door zege op MVV

NIJMEGEN - Het is behoorlijk onrustig bij NEC. Een thuiszege op MVV vanavond zou daarom zeer welkom zijn. In dit liveblog alles over deze wedstrijd.

19.09 Kevin Jansen zit voor het eerst dit seizoen bij de wedstrijdselectie. De middenvelder die over kwam van ADO Den Haag moest in het begin van dit seizoen nog revalideren van een kruisbandblessure. 19.07 Het stadion gezien vanuit het Goffertpark. 19.05 Op een of andere manier regent het steeds bij de thuiswedstrijden van NEC dit seizoen. Maar zou het ook doelpunten regenen vanavond? 19.00 De supporters keren zich al drie wedstrijden achter elkaar tegen trainer Adrie Bogers. Met spreekkoren en spandoeken. 18.55 De start van NEC deze competitie valt tegen. Maar de schade is nog te overzien. De marge met tegenstander MVV is drie punten en op Fortuna Sittard, de beste geklasseerde echte eerste divisionist na Jong Ajax, staat NEC vier punten achter. Die ploeg is volgende week in Limburg de tegenstander. 18.50 Alles wijst erop dat trainer Adrie Bogers een wijziging door gaat voeren. In het doel lijkt Joshua Smits (foto) na blunders tegen Jong PSV en FC Den Bosch te worden geslachtofferd ten faveure van Joris Delle, de vaste keeper van vorig seizoen. De opstelling is dan als volgt: Delle; Joppen, Golla, van de Pavert, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Rayhi, Braken, Groeneveld. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl