Barneveld toneel van WK taekwondo

Rusland, Groot-Brittannië, Duitsland en zelfs Australië, de sporters komen overal vandaan. De grote Veluwehal is omgetoverd tot een grote vechtmat waar de verschillende facetten van de zelfverdedigingssport uitgevoerd worden.

Niet alleen vechten

Met horten en stoten voeren sommigen hun sport uit. Ze moeten zonder elkaar aan te raken een aantal onderdelen foutloos uitvoeren. Een paar matten verderop wordt er wel gevochten, terwijl diverse scheidsrechters streng toekijken. Soefyan Allai is een van hen, hij wint in een wedstrijd tegen een Rus de gouden medaille. 'Een mooi resultaat voor lang trainen, ik ben hier echt heel blij mee.'

Kijk hier naar de reportage: (de tekst gaat verder onder de video)

Barneveld

Het wereldkampioenschap is door Harry van Schaik naar Barneveld gehaald. Hij werd geïnspireerd in Rimini, waar het WK twee jaar geleden plaatsvond. 'En toen hebben we een bid gedaan, en deze gekregen. Elke ochtend ben ik om zeven uur 's ochtends in de hal om de rust te zien. En als je dan overdag alle sporters ziet, dan maakt me dat heel trots', zegt hij met een grote glimlach. De hele dag is hij bezig met handen schudden en zorgen dat alles in goede banen geleid wordt.

Het WK duurt nog tot en met zondag.