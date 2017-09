Verzorgende stal sieraden en vele duizenden euro's van kwetsbare, oude dame

ARNHEM - Een 41-jarige vrouw uit Turkije is vrijdag veroordeeld tot een jaar cel, omdat ze een bejaarde vrouw uit Renkum heeft bestolen. De Renkumse is inmiddels overleden.

De vrouw was werkzaam als huishoudster en verzorgster van het slachtoffer. De echtgenoot van de veroordeelde werd verdacht van het medeplegen of in elk geval behulpzaam zijn bij de diefstal, maar werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Slachtoffer isoleren en bestelen

Tussen april 2011 en juli 2011 pinde ze grote bedragen van rekeningen van de dame en drukte ze sieraden achterover. Omdat de Renkumse ziek werd, kreeg de vrouw een volmacht over de bankrekeningen van het slachtoffer.

De Turkse zorgde ervoor dat het slachtoffer geen post meer kreeg en isoleerde haar zo van haar familie. Ook bracht ze de bejaarde dame na een opname in het ziekenhuis naar een ander verzorgingstehuis dan het slachtoffer wilde.

In de tussentijd stal de vrouw de complete opbrengst van de verkoop van het huis en deed zij voor eigen gebruik diverse boodschappen en geldopnames met de pinpas waar ze de volmacht over had.

Via België vertrokken

Het slachtoffer wilde na enige tijd weten waar haar spullen na de verkoop van het huis waren gebleven, maar dat weigerde de vrouw te vertellen.

Vervolgens is ze via België naar Turkije vertrokken, zonder te reageren op de berichten van de bejaarde dame. Toen de spullen eenmaal waren teruggevonden bleken de sieraden van het slachtoffer weg te zijn.

Schokkende en strafbaar

De rechtbank heeft bij het opleggen van de straf rekening gehouden met 'stelselmatige en berekenende handelingen van de vrouw'. Daarnaast was het slachtoffer afhankelijk en kwetsbaar, waardoor sprake is van schokkende strafbare feiten.