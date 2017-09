'Kans op overstroming is klein, maar we blijven kwetsbaar'

ARNHEM - De grootste crisisoefening rond de rivierdijken ooit in Nederland gehouden, is vrijdag afgerond. De hele week werd er geoefend door waterschappen, Rijkswaterstaat, Defensie en veiligheidsregio's. 'De kans op een overstroming is klein, maar wel aanwezig. We staan er veel beter voor dan in 1995, maar ik kan niet beloven dat zoiets nooit meer zal gebeuren', zegt hoogleraar waterveiligheid Matthijs Kok.

Tijdens de oefening is ook is de nieuwe hoogwatergeul getest. 'Deze hadden we nog nooit gebruikt of getest', zegt dijkgraaf Tanja Klip van Waterschap Vallei en Veluwe. 'We hebben het volledige protocol geoefend. Boeren waarschuwen dat ze hun vee weg moeten halen, borden plaatsen, de gemeente op de hoogte brengen dat fietspaden worden afgesloten. Dat is allemaal goed gegaan! De IJssel is ook daadwerkelijk gaan mee stromen met de oever', vertelt Kok.

Veel regenwater

Sinds het hoogwater in 1995 zijn er veel aanpassingen geweest. Zo zijn dijken verhoogd en kunnen er gebieden onder water gezet worden. Maar de kans op een overstroming is altijd aanwezig. 'Als er veel regenwater uit Duitsland komt, dan zijn er gebieden die kunnen overstromen. We blijven kwetsbaar.'

De komende jaren zal er naar verwachting meer extreme neerslag zijn door klimaatverandering. Dat kan er voor zorgen dat het water in de rivieren te hoog komt te staan. 'Als het misgaat, moet je goed luisteren naar de overheid. Zelf zandzakken in huis halen heeft geen zin. Als de dijken doorbreken dan heb je daar weinig aan', zegt Kok.

Weg met die bestrating

Volgens dijkgraaf Klip kunnen we zelf ook iets doen om het water weg te laten stromen. 'Het helpt als we veel stoeptegels en andere bestrating uit onze tuin halen, dan kan het water in de grond trekken.'

De oefening 'Deining en Doorbraak' begon maandag en eindigde vrijdag en heeft 100.000 euro gekost. Volgens Klip is het nog te vroeg om te zeggen dat alles goed is gegaan. "We moeten natuurlijk nog evalueren, maar we staan er goed voor in Nederland."