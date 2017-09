Liveblog: Sterker De Graafschap op jacht naar de gelijkmaker tegen FC Emmen

DOETINCHEM - De Graafschap speelt vrijdagavond in de Jupiler League tegen het nog ongeslagen FC Emmen. Halverwege de wedstrijd staat het 0-1 voor de bezoekers. Volg de laatste ontwikkelingen van de wedstrijd in stadion De Vijverberg in dit liveblog.

54e. Eerste kans voor De Graafschap in de tweede helft is voor Tutuarima. Zijn schot van grote afstand gaat maar net naast het doel van Emmen-keeper Telgenkamp. De thuisploeg wordt sterker en speelt een stuk beter dan in de eerste helft.

52e. Wissel bij FC Emmen. Doelpuntenmaker Bannink verlaat geblesseerd het veld en wordt vervangen door Omran Haydary.

50e. En de volgende gele kaart is een feit. Glenn Bijl haalt Daryl van Mieghem neer en krijgt een prent.

46e. Een vreselijk slechte corner van Diemers. Zijn hoekschop belandt achter de achterlijn.

45e. Scheidsrechter Martens fluit voor de tweede helft. Eén wissel bij De Graafschap: Tim Receveur is in de kleedkamer achtergebleven. Voor hem is Youssef El Jebli in het veld gekomen.

RUSTSTAND 0-1

45e. Na lang balbezit besluit Moussa het van dertig meter te proberen. Zijn schot gaat een metertje over het doel van Bednarek.

42e. Gele kaart voor Hilal Ben Moussa. De middenvelder van FC Emmen pakt totaal overbodig een gele kaart terwijl zijn ploeg de bal heeft.

40e. Bannink speelt met vuur. Met geel op zak maakt hij weer een forse overtreding. De scheidsrechter laat het (vooralsnog) doorgaan.

36e. Weer een gele kaart voor De Graafschap. Deze keer voor Mark Diemers, na een forse tackle.

34e. Doelpunt FC Emmen! Bannink breekt de ban! Hij krijgt een diepe bal van Veldmate, speelt zich goed vrij aan de rechterkant en laat Bednarek kansloos: 0-1.

Foto: Wil Kuijpers

31e. En ook de bezoekers hebben de eerste gele kaart te pakken. Alexander Bannink (oud-De Graafschap) gaat hard door op Tutuarima en wordt bestraft door scheidsrechter Martens.

28e. Een goede kans voor FC Emmen, maar de vrije trap van Jeroen Veldmate gaat naast het doel van Bednarek.

24e. Eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Tutuarima. Hij voorkomt een snelle uitbraak van FC Emmen en moet het bekopen met een kaart van scheidsrechter Richard Martens.

20e. Het spel speelt zich vooraf al op de helft van FC Emmen, maar het wachten is op de eerste grote kans voor De Graafschap.

15e. Wat een enorme kans voor voormalig De Graafschap-speler Cas Peters. Hij gaat alleen af op Filip Bednarek, maar de De Graafschap-keeper wint het onderlinge duel. Nog steeds 0-0 op De Vijverberg.

14e. Zo'n twintig fans van Emmen zitten in het uitvak en zien dat hun ploeg het moeilijk heeft in de beginfase.

12e. En weer een 'kansje' voor De Graafschap. Linksback Jordy Tutuarima zet goed door over de linkerkant, maar zijn voorzet is veel te hoog. Toch belandt de bal bij Elvio van Overbeek, die huizenhoog overschiet.

10e. Eerste mogelijkheid voor de bezoekers. Na een vrije trap belandt de bal bij Keziah Veendorp, maar hij schiet naast. Bovendien vlagt de grensrechter voor buitenspel.

8e. Eerste kans voor De Graafschap. Na een goede steekbal krijgt Anthony van den Hurk een aardige kans, maar zijn schot gaat over het doel van Emmen-keeper Dennis Telgenkamp.

6e. De Graafschap wil vroeg druk zetten tegen FC Emmen. De Doetinchemmers hebben het meeste balbezit in de beginfase, maar krijgen nog geen grote kansen.

20.01 uur: De wedstrijd is begonnen!

20.00 uur: Voorafgaand aan de wedstrijd wordt een minuut stilte gehouden voor Tom van Thiel, die woensdag overleed. Van Thiel was als traumachirurg nauw bij De Graafschap betrokken.

19.53 uur: Met de sfeer voorafgaand aan de wedstrijd zit het wel goed:

19.50 uur: De spelers van De Graafschap doen op een kletsnat veld de warming-up:

19.38 uur: De Superboeren doen hun naam deze vrijdagavond weer eer aan:

19.30 uur: De opstellingen van De Graafschap en FC Emmen zijn bekend:

18.45 uur: Bij FC Emmen staan drie oud-spelers van de Superboeren onder contract: Cas Peters, Anco Jansen en Alexander Bannink.

18.30 uur: Op voorhand lijkt het een lastige avond te worden voor de aanvallers van beide teams. FC Emmen kreeg dit seizoen pas vier doelpunten om de oren en heeft daarmee de minst gepasseerde defensie. Met vijf tegentreffers doet De Graafschap daar niet veel voor onder.

18.15 uur: Vermoedelijke opstellingen:

FC Emmen: Telgenkamp: Bijl, Veldmate, Lima, Veendorp, Bakker, Ben Moussa, Chacon, Bannink, Peters, Klok.

De Graafschap: Bednarek; Van Overbeek, Abena, S. Nieuwpoort, Driver, Tutuarima; Receveur, Diemers, Van Mieghem; Van den Hurk, Ars.

18.00 uur: Tijdens de Open Dag van De Graafschap speelden beide ploegen ook al tegen elkaar. Toen wonnen de Superboeren met 3-1 door een hattrick van Daryl van Mieghem. Omran Haydary scoorde de eretreffer voor FC Emmen. Vorig seizoen won De Graafschap thuis met 3-0 van FC Emmen, die op zijn beurt weer met 2-0 in Emmen won.

17.45 uur: Doelman Agil Etemadi is vanwege een hamstringblessure tegen FC Emmen niet inzetbaar. Voor de rest beschikt trainer Henk de Jong over een fitte selectie. Ook Lars Nieuwpoort, die de afgelopen wedstrijden ontbrak, is er weer bij.