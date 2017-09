LIVEBLOG: De Graafschap wil FC Emmen eerste seizoensnederlaag toebrengen

Foto: Twitter De Graafschap

DOETINCHEM - De Graafschap treedt in de zevende speelronde van de Jupiler League aan tegen het nog ongeslagen FC Emmen. De Doetinchemmers staan op de zesde plek, met vijf punten achterstand op koploper Jong Ajax. De bezoekers speelden van de zes voorgaande wedstrijden er vijf gelijk. Volg de laatste ontwikkelingen van de wedstrijd in stadion De Vijverberg in dit liveblog.

18.45 uur: Bij FC Emmen staan drie oud-spelers van de Superboeren onder contract: Cas Peters, Anco Jansen en Alexander Bannink. 18.30 uur: Op voorhand lijkt het een lastige avond te worden voor de aanvallers van beide teams. FC Emmen kreeg dit seizoen pas vier doelpunten om de oren en heeft daarmee de minst gepasseerde defensie. Met vijf tegentreffers doet De Graafschap doet daar niet veel voor onder. 18.15 uur: Vermoedelijke opstellingen: FC Emmen: Telgenkamp: Bijl, Veldmate, Lima, Veendorp, Bakker, Ben Moussa, Chacon, Bannink, Peters, Klok. De Graafschap: Bednarek; Van Overbeek, Abena, S. Nieuwpoort, Driver, Tutuarima; Receveur, Diemers, Van Mieghem; Van den Hurk, Ars. 18.00 uur: Tijdens de Open Dag van De Graafschap speelden beide ploegen ook al tegen elkaar. Toen wonnen de Superboeren met 3-1 door een hattrick van Daryl van Mieghem. Omran Haydary scoorde de eretreffer voor FC Emmen. Vorig seizoen won De Graafschap thuis met 3-0 van FC Emmen, die op zijn beurt weer met 2-0 in Emmen won. 17.45 uur: Doelman Agil Etemadi is vanwege een hamstringblessure tegen FC Emmen niet inzetbaar. Voor de rest beschikt trainer Henk de Jong over een fitte selectie. Ook Lars Nieuwpoort, die de afgelopen wedstrijden ontbrak, is er weer bij.