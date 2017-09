Nooit meer naar de Taptoe in Borculo

BORCULO - Het was een pijnlijke beslissing voor de organisatie van de Taptoe in Borculo. Er is besloten te stoppen met de taptoe omdat er te weinig publiek op afkwam.

'We streefden naar het zijn van dé taptoe van het oosten en groeien naar 1000 aanwezigen, maar dat hebben we niet gehaald', vertelt bestuurslid Marja Schulenberg van de organiserende Stichting voor Cultuur, Sport en Spel. Jaarlijks zijn er zo'n 300 tot 400 betalende bezoekers, daar worden de kosten maar net mee gedekt en dat houdt de stichting niet langer vol, volgens Schulenberg.

De keuze viel zwaar bij de stichting. 'Het grootste deel van de organisatie ligt bij mij, en dat vind ik hartstikke leuk maar het moet ook wel leuk blijven. We moesten even het verstand laten overheersen en de emoties opzij zetten, dat is heel lastig want het is wel een beetje mijn kindje.'

Vergrijzend publiek

De liefhebbers komen al jarenlang en zouden dit ook nog blijven doen, maar de verenigingen ontbreken. 'Ook het publiek vergrijst, dus dat gaat op een gegeven moment leeglopen. Gezinnen met kinderen komen ook wel, maar dat zijn vooral gezinnen waarin zelf muziek wordt gemaakt', zegt Schulenberg.

Naast teleurgesteld is Marja Schulenberg ook dankbaar voor de vorige edities. 'Ik wil wel zeggen dat we de sponsoren van de afgelopen jaren en alle anderen die meewerkten enorm dankbaar zijn, zonder hen hadden we het echt geen 18 jaar vol kunnen houden.'

'We willen wel weer iets in de plaats van de taptoe, maar daar moeten we eerst even goed voor zitten', zegt Schulenberg.