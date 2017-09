Mañana Mañana ook volgend jaar in Vorden

ULFT - Het festival Mañana Mañana vindt ook komend jaar plaats in Vorden. Na de start in Hummelo is dit de tweede editie die wordt gehouden nabij Kasteel Vorden.

'We waren al verguld met de vorige locatie in Hummelo, maar Vorden is een stuk praktischer en dat trok ons wel aan', zegt Ilja Vaags van De Feestfabriek over de locatie nabij Kasteel Vorden. Na overleg met onder meer de kasteelvrouwe, lokale overheden, het Geldersch Landschap & Kasteelen en diverse grondeigenaren, is nu overeenstemming bereikt. 'Daarmee wordt ieder jaar opnieuw om tafel gezeten, met succes', aldus Vaags. 'We zijn blij dat we nu met dit nieuws naar buiten kunnen.'

Nu de locatie rond is, kan de Feestfabriek starten met intekenen van het terrein. Nieuw komend jaar is dat de festivalcamping wordt gescheiden van de familiecamping. 'Dat wordt strategisch ingetekend zodat gezinnen daar een plekje vinden en minder last hebben van volume dat van het feest afkomt', vertelt Vaags. De voorverkoop voor Mañana Mañana begint 7 oktober.



Foto: REGIO8