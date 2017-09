Dementerende vrouw loopt HAN binnen, verzorgers wilden haar niet ophalen

Screenshot via Google

ARNHEM - Een dementerende vrouw uit Arnhem is afgelopen week twee keer vanuit haar woon-zorgcentrum naar de HAN in Arnhem gewandeld.

De receptie van de hogeschool belde het woon-zorgcentrum waar de vrouw woont, maar personeel was in eerste instantie niet van plan haar op te halen. 'Uiteindelijk zijn ze toch gekomen' zegt een woordvoerder. 'Ze wilden eerst niet komen, omdat mevrouw gedeeltelijk zelfstandig woont.'

Enorme fout

Directeur Wout Oldhoff van het zorgcentrum geeft tegenover Omroep Gelderland toe dat dit nooit had mogen gebeuren. 'Omdat de vrouw gedeeltelijk zelfstandig woont mag ze gaan en staan waar ze wil, maar we hadden haar natuurlijk meteen moeten halen. De regels rond het wel of niet ophalen van bewoners zijn naar aanleiding van het incident aangepast.'

Ook zijn excuses aangeboden aan de vrouw en de familie van de vrouw. 'We gaan samen overleggen hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen', zegt Oldhoff.