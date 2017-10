VIDEO: Arnhem in het teken van Living Statues

De beste nationale en internationale professionals werden de afgelopen tijd geselecteerd door John Eicke. Zelf werd hij wereldkampioen in 2010 als Johnman Candyman. Nu is hij artistiek leider van het World Living Statues Festival.

Meer dan 250 deelnemers

Maar liefst zes maanden lang vloog de Duitse Eicke de wereld over om de beste statues ter wereld te selecteren voor het WK. Meer dan 250 deelnemers schreven zich in en alleen de 76 allerbesten kwamen door de strenge selectie heen.

Het WK werd gewonnen door de Australische act Snapshot. Bij de kinderen won Lovina Teering.

Een compilatie van de dag (tekst gaat verder onder video):

Themapleinen en deelnemers uit de hele wereld

De deelnemers komen uit de hele wereld: Japan, Australië, Brazilië, Spanje, Portugal, Engeland, Duitsland, Canada, Argentinië en Israël. Naast de kampioenschappen waren er ook vijf themapleinen ingericht met onder meer levende standbeelden uit de historie, waanbeelden en Airborne-statues. De deelnemers aan het wereldkampioenschap werden beoordeeld door een internationale jury.

Verspreid door de binnenstad staan levende standbeelden (tekst gaat verder onder video):

Driedaags festival

Vrijdagavond trapte het festival in Ede op met Statues By Night. Toen traden verschillende wereldtoppers samen met straatartiesten, kids, amateurstatues en lokale kunstenaars op.

Zaterdagavond was er feest op de Markt in Arnhem. Met muziek en straattheater. De Warm Upparty was bedoeld om de spieren los te maken voor de belangrijke zondag. En het was een warm bedankje namens alle deelnemers aan Arnhem en haar bewoners. De stad die wereldwijd aan de basis staat van de enorme groei van Living Statues als straatkunst.

