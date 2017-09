Verdachte racistische aanval Pannerden voor de rechter

PANNERDEN - 'Blank is beter, eigen volk eerst'; die tekst werd samen met een foto van Geert Wilders op het huis van een Somalisch vluchtelingengezin in Pannerden gehangen. De vermoedelijke dader staat deze vrijdag voor de rechter.

Er werd met zulk zwaar vuurwerk naar de woning gegooid, dat het pand zwaar beschadigd raakte. De verdachte moet zich daar voor de rechter in Arnhem voor verantwoorden.

Verslaggever Jeroen Mäkel is bij de rechtszaak aanwezig:

De aanslag op de woning vond op plaats 17 december 2016 en maakte diepe indruk op het gezin. Van de woning sprong een ruit, nadat het vuurwerk was afgegaan. Platen van de carport raakten los.

Steunbetuigingen

Een dochter uit het gezin zei destijds voor de camera van Omroep Gelderland: 'We dachten: wat is dit allemaal? Het leek wel of het hele huis ontplofte, het is heel erg.'

Niet alleen bij het gezin maakte de aanslag de nodige emoties los. Vanuit het hele land werden steunbetuigingen gestuurd. Mensen kwamen bloemen brengen om de vluchtelingen een hart onder de riem te steken.

Zie ook: