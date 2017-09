Justitie wil verdachte racistische aanval Pannerden vijf jaar de cel in

Het raam van de woning na de aanslag. Foto: Omroep Gelderland

PANNERDEN - 'Blank is beter, eigen volk eerst'; deze tekst werd met een foto van Geert Wilders op het huis van een Somalisch vluchtelingengezin in Pannerden gehangen. Ook werd er zwaar vuurwerk gegooid. Justitie wil dat de verdachte van de aanslag vijf jaar de cel in gaat.

Het vuurwerk had zo'n kracht dat het pand zwaar beschadigd raakte. De 22-jarige verdachte uit Pannerden moest zich voor de rechter verantwoorden. De officier van justitie wil de man vijf jaar achter de tralies, met aftrek van zijn voorarrest. De man vertelde de rechter dat hij niet op vijftien meter van asielzoekers wil wonen. Daarom maakte hij posters tegen de komst van asielzoekerscentra, en die hing hij ook op. Maar hij zegt ze niet op het huis te hebben geplakt Het Somalische gezin is verhuisd. Het gezin wil 400 euro smartengeld en de verhuiskosten van 1200 terug van de verdachte. Dat bedrag moet ook toegewezen worden, vindt de officier. Diepe indruk De aanslag vond plaats op 17 december 2015 en maakte diepe indruk op het Somalische gezin. De explosie van het vuurwerk was dan ook hevig. Van de woning sprong een ruit en platen van de carport raakten los. Een dochter uit het gezin zei destijds voor de camera van Omroep Gelderland: 'We dachten, wat is dit allemaal. Het leek wel of het hele huis ontplofte Het is heel erg.' De aanslag maakte niet alleen bij het gezin de nodige emoties los. Vanuit het hele land werden steunbetuigingen gestuurd. Mensen kwamen bloemen brengen om de vluchtelingen een hart onder de riem te steken. Wel posters, geen vuurwerk De verdachte bekende in de rechtszaal Wilders-posters te hebben gemaakt, maar ze ergens anders te hebben opgehangen. Met de vuurwerkbom zou hij niks te maken hebben gehad. Volgens de advocaat van de verdachte zijn er leugenachtige verklaringen tegen zijn cliënt gemaakt. Zij eist vrijspraak. De verdachte vertelde het heel erg te vinden wat de Somalische familie is overkomen, hij wilde met zijn posters nooit zoveel opschudding teweegbrengen. De rechtbank doet uitspraak op 13 oktober. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl