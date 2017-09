'Dode in woning is prostituee': politie gaat uit van misdrijf

De politie is nog druk bezig met onderzoek. Er staat een zogenoemde PD-unit, vanwaaruit de politie werkt. PD staat voor plaats delict.

Een bezoeker van de woning vond de dode en belde de politie. Agenten kwamen rond 12.30 uur kijken en troffen inderdaad een dode aan. De politie wil nog niet bevestigen dat de dode een vrouw is.

De woning is afgezet voor sporenonderzoek. De politie is met een buurtonderzoek begonnen en is op zoek naar getuigen.

Er gaan geruchten dat er geschoten is. De politie kan dat niet bevestigen. In en rond het huis zijn vrijdag spullen in beslag genomen door de politie. Een politiehelikopter heeft vanuit de lucht meegespeurd.

Kijk hier naar de reportage: (de tekst gaat verder onder de video)

'Leuk, lief meisje'

Een man die vlak bij het slachtoffer woonde, zegt dat hij haar vaag kende. 'Het leek me een leuk, lief meisje. We zeiden elkaar hallo.' Hij schat haar begin 20.

De man is erg geschrokken. 'Je ziet het altijd op tv en nu gebeurt het naast je deur.'

Foto: Omroep Gelderland