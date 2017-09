'Dode in woning is prostituee'

Foto: Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink

ARNHEM - In een woning aan de Van Oldenbarneveldtstraat in Arnhem is vrijdagmiddag een dode gevonden. Diverse buurtbewoners zeggen dat het slachtoffer een vrouw is die werkte als prostituee.

De politie is nog druk bezig met onderzoek. Er staat een zogenoemde PD-unit, vanwaaruit de politie kan gaan werken. PD staat voor plaats delict. De omgeving is afgezet. Zo'n 20 mensen staan te kijken. Een buurtbewoner zegt dat er werd geschreeuwd en dat er daarna werd geschoten. 'Leuk, lief meisje' Een andere man die vlak bij het slachtoffer woonde, zegt dat hij haar vaag kende. 'Het leek me een leuk, lief meisje. We zeiden elkaar hallo.' Hij schat haar begin 20. De man is erg geschrokken. 'Je ziet het altijd op tv en nu gebeurt het naast je deur.' Foto: Omroep Gelderland Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl