Dode aangetroffen in woning

ARNHEM - In een woning aan de Van Oldenbarneveldtstraat in Arnhem is vrijdagmiddag een overleden persoon aangetroffen.

De politie doet onderzoek. Volgens een buurtbewoner werd er geschreeuwd en daarna geschoten. De omgeving is afgezet, er zouden veel mensen staan te kijken.