Amazone Lisa Bongers tweede in China

PEKING - Lisa Bongers is in Beijing tweede geworden in een wedstrijd voor de Young Riders.

De 20-jarige amazone uit Alverna reed een foutloos parcours in de Chinese hoofdstad, maar was bijna een seconde langzamer dan haar landgenoot Jarno van Erp. Ze was wel de beste vrouwelijke deelnemer in het internationaal sterk bezette veld. Ze reed niet op haar eigen paard Donbalian, maar op een paard dat haar was toegewezen. Onlangs maakte ze ook al een sterke indruk op het EK in Göteborg, waar ze als negende eindigde bij de Young Riders.