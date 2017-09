Politie zoekt bestuurder na aanrijding met fietser

WEZEP - De politie zoekt getuigen van een aanrijding, vorige week dinsdag in Wezep. Daar botsten een auto en een fietser op elkaar, waarna de automobilist is doorgereden.

Bij de aanrijding op de Zuiderzeestraatweg kwam de fietser ten val. Dat gebeurde ter hoogte van snackbar Het Middelpunt, meldt de politie op Facebook.

De politie wil in contact komen met de automobilist die bij het ongeval betrokken was en roept getuigen op zich te melden.

Of de automobilist er direct vandoor ging of eerst stopte en later alsnog is weggereden, is niet bekend.