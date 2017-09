Supercup opmars naar prijzen voor Orion

ULFT - De mannen van Seesing Personeel Orion kunnen zondagmiddag in Groningen de eerste prijs van het seizoen pakken. De ontmoeting tegen Abiant Lycurgus om de Supercup moet een opmars zijn naar een periode vol prijzen.

'Belangrijk, maar niet het belangrijkste', zo omschrijft aanvoerder Stijn Held de confrontatie met de regerend landskampioen. 'Het mooie is dat er weer een prijs verdeeld wordt en dat het een beloning is voor de bekerwinst van vorig jaar.'

Trainer Redbad Strikwerda ziet het als een mooie kans om te leren: 'Spelers die nog niet gewend waren om te spelen om de prijzen, leren hoe dat is', aldus de opvolger van Goran Aleksov. Hij verbindt geen consequenties aan de uitslag. 'Het geeft mij geen enkele indicatie over hoe het seizoen zal verlopen, daarvoor vind ik het nog veel te vroeg.'

Aanvoerder Held verwacht dat Orion dit seizoen hoge ogen kan gooien. 'Het team is grotendeels hetzelfde gebleven', aldus de spelverdeler. 'Het is mooi dat we daar gelijk op verder kunnen bouwen.' Strikwerda heeft een traject van zeven maanden uitgestippeld voor zijn selectie. 'Ik wil niet de beker winnen, ik wil meer', aldus de ambitieuze trainer, die naast de landstitel nog een belangrijk doel heeft. 'Ik wil spelers aan het Nederlands team afleveren, dat is mijn persoonlijke ambitie.'



Foto: REGIO8