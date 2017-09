Spelers Vitesse herstellen na verlies in Nice

Alle basisspelers kwamen kort even op het veld en werden daar toegesproken door trainer Henk Fraser. In de loop van de avond arriveert de selectie weer op Papendal.

Zondag wacht alweer de volgende wedstrijd, tegen FC Utrecht in GelreDome. Of Fraser in die wedstrijd wijzigingen doorvoert in zijn selectie blijft nog even onduidelijk.

Tekst gaat verder onder video:

De kans is groot dat Vitesse zondag met hetzelfde elftal speelt als tegen Nice.

Vermoedelijke opstelling: Pasveer, Dabo, Kashia, Miazga, Büttner; Bruns, Serero, Foor; Rashica, Matacz, Linssen.