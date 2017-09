Dit zat er allemaal tussen de megavondst bij de Maas: wrakhout, keramiek en botten

Wat volgens archeoloog Nils Kerkhoven nog wel het meest uniek is van alle spullen, is een aantal overblijfselen van oude boten. Het gebied was ooit van grote strategische waarde. 'Vroeger lag hier een aantal eilanden en wie de baas was over deze eilanden, kon de handel controleren.'

Met een groep van achttien archeologen haalde Kerkhoven zo'n 100.000 voorwerpen uit de grond. Een van de boten komt uit de late Middeleeuwen, dat is ergens tussen 1050 - 1500 na Christus.

Deze houten boot is goed bewaard gebleven omdat het onder een laag klei lag. Tekst gaat verder onder de foto:

Foto: Expeditie over de Maas

De onderstaande keramische kom komt uit de periode tussen de late IJzertijd en de Romeinse periode. Archeologen schatten dat dit potje tussen 250 voor Christus en 450 na Christus is gemaakt.

Het keramische potje. Tekst gaat verder onder de foto:

Foto: Expeditie over de Maas

Aan de overkant van de Maas in Brabant, bij Kessel en Lith, zijn al eerder overblijfselen gevonden uit de Romeinse tijd. Kerkhoven is van mening dat er nu ook resten zijn gevonden van een nederzetting aan de Gelderse kant van de Maas.

Romeinse bouwmaterialen duiden op een nederzetting. Tekst gaat verder onder de foto:

Foto: Expeditie over de Maas

Een zogenoemde visnetverzwaring, die werd gebruikt om vis te vangen. De verzwaring is gemaakt ergens tussen 450 - 1500 na Christus.

Deze verzwaring is gemaakt van koper. Tekst gaat verder onder de foto:

Foto: Expeditie over de Maas

Ook werden veel menselijke resten gevonden. Kerkhoven spreekt zelfs van 'een grote hoeveelheid botmaterialen'. Hij durft niet te zeggen wanneer deze mensen leefden, maar daar wordt onderzoek naar gedaan, verzekert de archeoloog.

Botten waarvan wel zeker is wie of wat het waren, zijn de mammoetresten. Ook die werden in groten getale aangetroffen.

Foto: Expeditie over de Maas