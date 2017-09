Recordpoging: ruim 5500 kinderen trappen Nationale Onderwijsweek af

NIJMEGEN - Op voetbalveld De Gildekamp in Nijmegen staan vrijdagmorgen ruim 900 kinderen te bewegen. Via een live verbinding doen nog eens bijna 5000 kinderen mee op scholen en kinderdagverblijven in de rest van Nijmegen.

Die recordpoging 'bewegend leren' is de start van de Nationale Onderwijsweek in Nijmegen. Nijmegen is door de Stichting Nationale Onderwijsweek (NOW) verkozen tot Nationale Onderwijsstad van 2017/2018.

De Waalstad is samen met de stichting de organisator van de diverse activiteiten in de Nationale Onderwijsweek.

'Past als een jas'

Thema van 2017 is: gelijke kansen. Volgens de wethouder van onderwijs Renske Helmer-Englebert past dat thema Nijmegen als een jas. 'Wij investeren in gelijke kansen in het onderwijs. De prioriteit ligt bij het bieden van ontwikkelingskansen voor het kind, want ieder talent telt.'

De recordpoging bewegend leren wordt geleid door Jochem van Gelder. Zeven kinderdagverblijven, 23 basisscholen en zes middelbare scholen hebben zich al aangemeld voor de recordpoging.

De kinderen die er niet bij zijn op het voetbalveld doen mee via een livestream. Het totaal aantal kinderen dat heeft meegedaan wordt aan het einde van de recordpoging bekendgemaakt door de wethouder.

